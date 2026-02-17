«Судьи будут предвзяты». Каковы шансы Петросян на Олимпиаде-2026

«Мне кажется, Аделия в хорошей форме. Ей надо в короткой программе хорошо постараться и оказаться в пятерке, тогда у нее будут огромные шансы», — сказал Жулин Sport24. «Сложно сказать, насколько Петросян будет морально легче, чем Гуменнику. Олимпиада — нервное соревнование. Чем дольше ты находишься в деревне, тем больше ты во все это вовлекаешься. Думаю, тренеры поговорят с Аделией, чтобы она Олимпиаду расценила как обычные старты. Чем проще к этому подойти, как к обычному прокату на тренировке, тем лучше».