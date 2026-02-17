Роднина: «Не считаю, что Гуменника засудили на Олимпиаде»

Россиянка получила за свой прокат 72,89 балла.
"Очень рада, что Петросян откаталась чисто. Этого мы от нее и ждали.
Аделия справилась с давлением? Петросян — дебютант, а давление начинается, когда ты борешься за места. А сегодня Аделия — молодец! Справилась, хоть и каталась в первых номерах. Жду от Петросян хорошего катания в произвольной программе.
Оценки? Ничего не ожидала. Не могу смотреть фигурное катание, как калькулятор. Могли засудить, как Гуменника? Я не считаю, что его засудили. Чтобы говорить об оценках, надо быть судьей и знать правила. А на глаз мне показалось, что Гуменника никто не засуживал", — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.