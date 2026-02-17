Татьяна Тарасова: «Я получила удовольствие от проката Петросян. Уверена, что и сама Аделия тоже»

"Аделия очень хорошо откатала короткую программу. Я получила удовольствие от ее проката. Уверена, что и сама Петросян тоже. Она откатала лучшее, что у нее было.
Оценки? Их можно будет оценить, когда откатают все фигуристки", — сказала Тарасова.
