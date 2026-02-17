Александр Лакерник: «Петросян хорошо прокатала, выполнила свою задачу. Посмотрим, какие оценки будут ставить другим. Намного больше, думаю, не будет»

— Хорошо прокатала, свою задачу выполнила, то, что было запланировано, сделала. Так что посмотрим, какие оценки будут ставить другим.
— Как вам баллы, в принципе достойные?
— Сейчас трудно об этом говорить, потому что все зависит от того, что будут ставить другим.
— Пока с такими баллами можно бороться за медаль?
— Намного больше (баллов у других), думаю, не будет. Может быть больше, но намного больше может быть только у тех, кто с тройным акселем. Посмотрим, — сказал Лакерник.
