Александр Лакерник: «Петросян хорошо прокатала, выполнила свою задачу. Посмотрим, какие оценки будут ставить другим. Намного больше, думаю, не будет»

Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU), судья Александр Лакерник оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Милане (72,89 балла).

Источник: Спортс

— Хорошо прокатала, свою задачу выполнила, то, что было запланировано, сделала. Так что посмотрим, какие оценки будут ставить другим.

— Как вам баллы, в принципе достойные?

— Сейчас трудно об этом говорить, потому что все зависит от того, что будут ставить другим.

— Пока с такими баллами можно бороться за медаль?

— Намного больше (баллов у других), думаю, не будет. Может быть больше, но намного больше может быть только у тех, кто с тройным акселем. Посмотрим, — сказал Лакерник.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше