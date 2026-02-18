«Каталась замечательно!» В России — в восторге от выступления Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026

Аделия Петросян успешно дебютировала на Олимпиаде-2026. Наша фигуристка вышла на лед в первой разминке под вторым стартовым номером и показала чистую короткую программу, набрав 72,89 балла — это ее лучший в карьере результат на турнирах под эгидой ISU.
В России пристально следили за выступлением спортсменки и остались в восторге — отзывы положительные. Но вопросы к судейству опять есть.
«Замечательный прокат»
В короткой программе 18-летняя россиянка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Зрители на арене в Милане были под большим впечатлением и активно поддерживали Аделию. Казалось, будто она выступает при своих болельщиках.
«Шум и гул такой, будто мы на чемпионате России. Трибуны кричали: “Молодец!” — сказала комментатор Okko Лина Федорова после выступления Петросян.
Олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании Аделина Сотникова добавила: атмосфера на арене действительно была «как дома».
«Она просто услышала, что свои здесь, что все как дома, просто надо сделать свое. И она это прекрасно сделала, слава богу. Молодец, молодец! Я просто до сих пор в шоке, потому что мы наконец-то увидели Аделию на таком большом старте. Она начала уверенно, сделала двойной аксель, сделала лутц — тоже уверенно. Она все свое сделала — это самое важное», — сказала Сотникова в эфире Okko.
Эксперты отметили, что Аделия отлично справилась с волнением.
«Хороший прокат. Главное, что справилась с волнением и откатала очень чисто. Молодец!» — сказал «СЭ» серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух.
«Отлично справилась с задачей. Смотрим только вперед!» — сказал заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ».
«Все, что у нее было запланировано, она сделала прекрасно! Каталась замечательно! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе, и получила хорошие оценки», — подчеркнула в разговоре с «СЭ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду и заслуженный тренер СССР Наталья Бестемьянова также отметила качественную трансляцию выступления фигуристки.
«Аделия каталась абсолютно замечательно, уверенно, красиво, роскошно. Очень красивая съемка. Я предполагаю, что оператор специально изучал ракурсы ее программы, чтобы красиво это показать, это очень ценно. Я поздравляю Аделию и ее тренерский штаб», — заявила Бестемьянова «СЭ».
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подчеркнула: Петросян показала то, чего от нее ожидали.
«Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали. Замечательно, если она справилась. Подготовка к произвольной? У Аделии есть тренеры, она сама все знает. И она понимает, зачем приехала, чего хочет и на что готова», — сообщила Роднина «СЭ».
Засудили?
После мужской произволки и парных выступлений критика судей на Играх-2026 набрала невероятные обороты. Поэтому и к оценкам Аделии в России отнеслись с пристальным вниманием — олимпийский чемпион и заслуженный тренер РФ Александр Жулин остался недоволен итоговым результатом.
«Ее встретили отлично. Может, весь стадион там русский. Ничего не поставили опять, мало. Откаталась прекрасно. Замечательный прокат. Видно, что Аделия в отличной форме. Резанули ее. Будем ждать остальные результаты», — сказал Жулин «СЭ».
Но Аделия в микст-зоне после проката поделилась, что рада полученным баллам.
«Хорошие баллы. Я в принципе столько и загадывала — между 72 и 74, посередине получилось. Повлияли ли на меня неожиданные результаты в мужском и в парном катании? Нет. Каждый вид судят по-разному, каждый спортсмен выступает по-своему», — отметила Петросян.
Начало положено. Главная задача Аделии теперь — спокойно готовиться к произвольной программе, где вновь нужно показать максимум. Настрой у Петросян боевой. «Постараюсь получить удовольствие и сделать свое дело. С тренерами уже обсудили, какой контент будет», — добавила фигуристка.
Максим Слекишин