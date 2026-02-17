Ричмонд
Наталья Бестемьянова: «Петросян каталась замечательно. Роскошная, харизматичная, красивая»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что Аделия Петросян замечательно каталась в короткой программе на Олимпиаде в Милане.

Россиянка получила 72,89 балла, сейчас она лидирует.

«Очень хорошо каталась Аделия, замечательно абсолютно. Роскошная, харизматичная, красивая. Так крупно показывали, я так понимаю, что операторы изучили ее программу. Такие прекрасные ракурсы сделаны. Мне очень понравилось», — сказала Бестемьянова.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
