Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»

«Аделия — большая молодец, ни разу не дрогнула. Безусловно, на ней лежала огромная ответственность, однако она абсолютно спокойно справилась со своей программой. Все доделала, все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему. Хочется пожелать ей, чтобы и в произвольной программе она справилась столь же легко», — сказала Радионова.