Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что Аделия Петросян справилась с прокатом короткой программы на Олимпиаде в Милане.

Источник: Спортс"

Россиянка получила 72,89 балла, сейчас она лидирует.

«Аделия — большая молодец, ни разу не дрогнула. Безусловно, на ней лежала огромная ответственность, однако она абсолютно спокойно справилась со своей программой. Все доделала, все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему. Хочется пожелать ей, чтобы и в произвольной программе она справилась столь же легко», — сказала Радионова.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше