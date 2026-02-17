Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»

"Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали. Замечательно, если она справилась.
Подготовка к произвольной? У Аделии есть тренеры, она сама все знает. И она понимает, зачем приехала, чего хочет и на что готова", — сказала Роднина.
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше