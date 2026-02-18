Ричмонд
Первенство Москвы. Сарновская, Сарафанова, Чистякова, Принева, Докукина, Корчажникова покажут произвольные программы

София Сарновская лидирует после короткой программы на первенстве Москвы старшего возраста.

Первенство Москвы.

Девушки, КМС.

Начало произвольной программы — 14:30 по московскому времени (18 февраля).

Короткая программа.

1. София Сарновская — 70,27.

2. Майя Сарафанова — 67,76.

3. Алиса Чистякова — 67,32.

4. Алена Принева — 66,96.

5. Анна Докукина — 66,93.

6. Диана Мильто — 66,69.

7. Милана Лебедева — 64,32.

8. Екатерина Корчажникова — 63,30.

9. Камила Назипова — 63,22.

10. Полина Мартыненко — 62,42…

17. Алиса Заикина — 58,71.

18. Софья Смагина — 58,11…

24. Екатерина Стоцкая — 55,77…

38. Валерия Лукашова — 52,99.

Полные результаты — здесь.