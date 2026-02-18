Первенство Москвы. Сарновская, Сарафанова, Чистякова, Принева, Докукина, Корчажникова покажут произвольные программы

Первенство Москвы.
Девушки, КМС.
Начало произвольной программы — 14:30 по московскому времени (18 февраля).
Короткая программа.
1. София Сарновская — 70,27.
2. Майя Сарафанова — 67,76.
3. Алиса Чистякова — 67,32.
4. Алена Принева — 66,96.
5. Анна Докукина — 66,93.
6. Диана Мильто — 66,69.
7. Милана Лебедева — 64,32.
8. Екатерина Корчажникова — 63,30.
9. Камила Назипова — 63,22.
10. Полина Мартыненко — 62,42…
17. Алиса Заикина — 58,71.
18. Софья Смагина — 58,11…
24. Екатерина Стоцкая — 55,77…
38. Валерия Лукашова — 52,99.
Полные результаты — здесь.