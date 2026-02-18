Глейхенгауз о контенте Петросян в произвольной: «Если мы хотим подниматься, желательно сделать два тулупа. Будем смотреть от ее состояния»

— Было волнительно, но я в какой-то момент почувствовал ощущение, что я на самом деле так скучал по этому. Адреналин, который ты испытываешь на Олимпийских играх, ты его, к сожалению, больше нигде не испытываешь. И я в целом могу сказать, что скучал именно по этим эмоциям и по этому состоянию. Не могу сказать, что было как-то совсем безумно нервно. И Аделия была достаточно такая спокойная, радостная. Она даже до выхода сначала нас немножко напугала тем, что она говорит: «Я вообще не нервничаю». Я говорю: «Нет, ну, наверное, все-таки чуть-чуть-то надо, это полезно».