Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в заключительной разминке в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.
18-летняя россиянка набрала 72,89 балла и занимает третье промежуточное место после выступления 26 из 29 заявленных фигуристок. Она не займет место ниже шестого по итогам короткой программы.
Отличный старт Петросян в борьбе за медали Милана: онлайн-трансляция короткой программы Олимпиады-2026.
