Накаи и Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде

Японка Ами Накаи и американка Эмбер Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде в Милане.

Накаи набрала 78,71 балла, она возглавляет турнирную таблицу. Гленн, сделавшая «бабочку» на риттбергере, с результатом 67,39 балла идет 13-й.

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало — в 21:00 по московскому времени.