Американский судья Розенштайн поставил Петросян на 11-е место в короткой программе Милана-2026

Петросян стала пятой после короткой программы, набрав 72,89 балла.
Розенштайн поставил россиянке самые низкие баллы — 67,26. Это 11-е место на на 6 баллов меньше итогового результата.
При этом остальные судьи оценили Петросян в пределах 2−3 баллов от итога и от 3 до 8 места.
Лучше всех Розенштайн оценил американку Алису Лью — поставил ее на второе место (79,68), что на 3,47 балла выше ее реальной оценки (76,59).
Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!
