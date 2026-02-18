Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский судья Розенштайн поставил Петросян на 11-е место в короткой программе Милана-2026

Американский судья Кевин Розенштайн поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место в короткой программе Милана-2026.

Петросян стала пятой после короткой программы, набрав 72,89 балла.

Розенштайн поставил россиянке самые низкие баллы — 67,26. Это 11-е место на на 6 баллов меньше итогового результата.

При этом остальные судьи оценили Петросян в пределах 2−3 баллов от итога и от 3 до 8 места.

Лучше всех Розенштайн оценил американку Алису Лью — поставил ее на второе место (79,68), что на 3,47 балла выше ее реальной оценки (76,59).

Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше