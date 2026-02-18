Ричмонд
Жулин считает, что Петросян завоюет медаль на Олимпиаде-2026: «Сто процентов будет в тройке»

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин поделился с «СЭ» мнением о перспективах российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

После короткой программы Петросян занимает пятое место, у нее 72,89 балла. Лидером является японка Ами Накаи (78,71), на второй строчке — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьей — американка Алиса Лю (76,59).

«Я говорил, что Аделия будет пятой после короткой программы, а теперь — сто процентов будет в тройке после произвольной. Оценки? У нее был плохой второй стартовый номер, плюс ее никто не видел на международных стартах. Поэтому все объяснимо. Аделия прекрасно каталась», — сказал Жулин «СЭ».

Женщины выступят с короткими программами на Олимпиаде-2026 в четверг, 19 февраля.

