Жулин считает, что Петросян завоюет медаль на Олимпиаде-2026: «Сто процентов будет в тройке»

«Я говорил, что Аделия будет пятой после короткой программы, а теперь — сто процентов будет в тройке после произвольной. Оценки? У нее был плохой второй стартовый номер, плюс ее никто не видел на международных стартах. Поэтому все объяснимо. Аделия прекрасно каталась», — сказал Жулин «СЭ».