Тарасова назвала прекрасным результат Петросян в короткой программе на ОИ: «Очень хорошее место»

«Она заняла прекрасное место. Теперь будет в сильнейшей разминке, а это учитывая, что она каталось второй. Очень хорошее место. Прекрасный результат для начала. У девушек все сильные, слабых нет! Кроме Петросян мне понравилась Каори Сакамото, хотя она немножечко покачивалась. У нее потрясающая программа, она владеет каждым звуком музыки. Первые пять мест катались просто замечательно, очень сильно. Очень интересные будут соревнования, в которых победит сильнейший», — сказала Тарасова «СЭ».