Тарасова назвала прекрасным результат Петросян в короткой программе на ОИ: «Очень хорошее место»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о пятом месте Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх-2026.
«Она заняла прекрасное место. Теперь будет в сильнейшей разминке, а это учитывая, что она каталось второй. Очень хорошее место. Прекрасный результат для начала. У девушек все сильные, слабых нет! Кроме Петросян мне понравилась Каори Сакамото, хотя она немножечко покачивалась. У нее потрясающая программа, она владеет каждым звуком музыки. Первые пять мест катались просто замечательно, очень сильно. Очень интересные будут соревнования, в которых победит сильнейший», — сказала Тарасова «СЭ».
18-летняя россиянка набрала 72,89 балла. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
Короткую программу выиграла японка Ами Накаи (78,71 балла). Второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (77,23). Третьей стала американка Алиса Лю (76,59).
