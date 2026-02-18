Ричмонд
Эмбер Гленн расплакалась после ошибки в короткой программе на Олимпиаде-2026

Американская фигуристка Эмбер Гленн заплакала после ошибки в короткой программе на Олимпийских играх-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

26-летняя спортсменка набрала 67,39 балла и заняла 13-е место в короткой программе. Она исполнила тройной аксель, но затем сделала бабочку, исполнив двойной риттбергер вместо тройного. Гленн не сумела сдержать слез сразу после окончания проката.

Эмбер Гленн.

Фото Reuters.

Короткую программу выиграла японка Ами Накаи (78,71 балла). Второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (77,23). Третьей стала американка Алиса Лю (76,59). Россиянка Аделия Петросян занимает пятое место — 72,89 балла.

Петросян заняла 5-е место, впереди три японки и американка Лю: онлайн-трансляция короткой программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

