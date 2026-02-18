Ричмонд
Появилось видео короткой программы Петросян на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян представила короткую программу на Олимпийских играх 2026 года.

Источник: Спорт-Экспресс

18-летняя спортсменка набрала 72,89 балла и занимает 5-е место. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Отличный старт Петросян в борьбе за медали Милана: онлайн-трансляция короткой программы Олимпиады-2026.

Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
