Бельгийка Хендрикс: «Две недели назад я даже не знала, буду ли выступать на Олимпиаде»

«Две недели назад я даже не знала, буду ли здесь выступать. Несколько дней я не могла ходить из-за проблем с правой лодыжкой. Подготовка была очень сложной, но я знала, что я сильная и смогу это преодолеть. Мое сегодняшнее катание было не идеальным, но этот опыт показал, насколько сильным на самом деле является мое тело. Знаю, что смогу выполнить произвольную программу, и сделаю все возможное, чтобы и ее откатать хорошо», — приводит слова Хендрикс Golden Skate.