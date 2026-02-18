Ричмонд
Бельгийка Хендрикс: «Две недели назад я даже не знала, буду ли выступать на Олимпиаде»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала свое седьмое место после короткой программы на Олимпиаде-2026.

26-летняя спортсменка набрала 70,93 балла.

«Две недели назад я даже не знала, буду ли здесь выступать. Несколько дней я не могла ходить из-за проблем с правой лодыжкой. Подготовка была очень сложной, но я знала, что я сильная и смогу это преодолеть. Мое сегодняшнее катание было не идеальным, но этот опыт показал, насколько сильным на самом деле является мое тело. Знаю, что смогу выполнить произвольную программу, и сделаю все возможное, чтобы и ее откатать хорошо», — приводит слова Хендрикс Golden Skate.

Короткую программу выиграла японка Ами Накаи (78,71 балла). Второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (77,23). Третьей стала американка Алиса Лю (76,59).

Россиянка Аделия Петросян (72,89)стала пятой.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

