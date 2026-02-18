Авербух раскрыл, что потребуется Петросян для борьбы за золото на Олимпиаде-2026

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в разговоре с «СЭ» высказался о пятом месте Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх-2026.
«Аделия находится сейчас в очень хорошей позиции, может вовсю штурмовать пьедестал. Конечно, для этого нужно исполнять четверной тулуп, но все шансы на это есть. В случае исполнения его и последующего чистого проката, есть возможность бороться вплоть за золото» — сказал Авербух «СЭ».
Также серебряный призер Олимпиады-2002 отметил работу тренерского штаба фигуристки.
«Правильное тактическое решение тренерского штаба — чистый прокат гораздо важнее риска», — добавил Авербух.
18-летняя россиянка за короткую программу набрала 72,89 балла. Перовое место занимает японка Ами Накаи (78,71 балла).
