Авербух раскрыл, что потребуется Петросян для борьбы за золото на Олимпиаде-2026

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в разговоре с «СЭ» высказался о пятом месте Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх-2026.

«Аделия находится сейчас в очень хорошей позиции, может вовсю штурмовать пьедестал. Конечно, для этого нужно исполнять четверной тулуп, но все шансы на это есть. В случае исполнения его и последующего чистого проката, есть возможность бороться вплоть за золото» — сказал Авербух «СЭ».

Также серебряный призер Олимпиады-2002 отметил работу тренерского штаба фигуристки.

«Правильное тактическое решение тренерского штаба — чистый прокат гораздо важнее риска», — добавил Авербух.

18-летняя россиянка за короткую программу набрала 72,89 балла. Перовое место занимает японка Ами Накаи (78,71 балла).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

