Авербух раскрыл, что потребуется Петросян для борьбы за золото на Олимпиаде-2026

«Аделия находится сейчас в очень хорошей позиции, может вовсю штурмовать пьедестал. Конечно, для этого нужно исполнять четверной тулуп, но все шансы на это есть. В случае исполнения его и последующего чистого проката, есть возможность бороться вплоть за золото» — сказал Авербух «СЭ».