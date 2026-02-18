«Занижают оценки». Как оценили дебют Петросян на Олимпиаде

«Безумно радостно. Я очень горжусь Аделией, потому что у нее было много трудностей по ходу сезона и межсезонья. Мне кажется, она преодолела уже все что можно. Я думаю, она уже отпустила ситуацию и откатала в удовольствие, это было видно. Когда она закончила прокат, я сказала, что будет 72 балла. Я думаю, что судьи четко оценили прокат Аделии. Это очень хорошие баллы», — заявила Леонова «РБК Спорт».