Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авербух считает справедливой оценку проката Петросян: «Абсолютно все по делу»

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в короткой программе Олимпиады-2026.

Источник: РИА "Новости"

«Справедливые оценки и итоговое место Петросян? Абсолютно все по делу. Судейская бригада отсудила очень хорошо», — сказал Авербух «СЭ».

18-летняя россиянка Аделия Петросян набрала 72,89 балла и заняла 5-е место.

Короткую программу выиграла японка Ами Накаи (78,71 балла). Второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третье — американка Алиса Лю (76,59).

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше