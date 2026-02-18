Авербух считает справедливой оценку проката Петросян: «Абсолютно все по делу»

«Справедливые оценки и итоговое место Петросян? Абсолютно все по делу. Судейская бригада отсудила очень хорошо», — сказал Авербух «СЭ».
18-летняя россиянка Аделия Петросян набрала 72,89 балла и заняла 5-е место.
Короткую программу выиграла японка Ами Накаи (78,71 балла). Второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третье — американка Алиса Лю (76,59).
