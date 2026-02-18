«В нынешних обстоятельствах любое призовое место для Петросян — уже большая победа». Колонка Плющенко

Зимние Олимпийские игры 2026. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
- Ами Накаи (Япония) — 78,71
- Каори Сакамото (Япония) — 77,23
- Алиса Лью (США) — 76,59
- Монэ Тиба (Япония) — 74,00
- Аделия Петросян (Россия) — 72,89
Начну с главного. Аделия Петросян — большая молодец, выдала великолепный прокат. Особенно понравился ее настрой. Такой классный, позитивный! Приятная улыбка, интересный взгляд. Прямо излучала уверенность.
Здорово, что тренерский штаб оставил программу под хиты Майкла Джексона. Они ведь на все времена. Ну и сама программа — яркая, танцевальная, Аделии очень идет.
Был бы в короткой тройной аксель — вообще чудесно. Но тут Петросян и ее тренеры решили не рисковать. Думаю, правильно сделали. Все упирается в состояние спортсменки после травмы, которая преследовала ее весь сезон.
Нюансов мы не знаем. Можем отталкиваться исключительно от фактов. Раз на последних тренировках Аделия не отрабатывала триксель — значит, не была уверена на сто процентов, что чисто его исполнит. Поэтому и в короткую не включила. Свела риск к минимуму, сделав ставку на чистый прокат. Вполне разумно.
С учетом второго номера в стартовой разминке Аделия получила очень хорошие оценки. Не будем гневить Бога. Отрыв от лидера — японки Ами Накаи — всего шесть баллов, так что основная борьба впереди.
Теперь в произвольной Аделии нужно проявить характер. Доказать, что не случайно именно она сейчас — лидер сборной России. Надеюсь, справится. Ключевой вопрос — сколько четверных тулупов увидим в произвольной. Без них точно не обойтись. В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два.
Вдвойне отрадно, что в Милане собралось много поклонников фигурного катания. Даже мне, в Москве, сидя у телевизора, было слышно, как они болели за Аделию. Круто! Нашей девочке, выступающей без флага и гимна, такая поддержка очень нужна.
Из других фигуристок больше всего впечатлила американка Алиса Лью. Это было по-настоящему женское катание. Легкое, воздушное, с безупречными вращениями. Ей удались все прыжки, включая каскад из тройного лутца и риттбергера во второй половине программы.
А вот ее соотечественница Эмбер Гленн разочаровала. Причем начала программу потрясающе. Исполнила тройной аксель, потом каскад из тройного флипа и тулупа. И расслабилась. Уже не сомневалась, что сделает тройной риттбергер, потеряла концентрацию… В итоге «бабочка» вместо прыжка, смазанная вторая половина программы, без прежней энергетики, — и 13-я строчка в протоколе.
Зато три японки — Накаи, сделавшая тройной аксель, Каори Сакамото и Монэ Тиба — заслуживают самых добрых слов. Позитивные, с улыбкой, никакой скованности. У них феноменальное скольжение, превосходные дорожки. Одна тройка, две перебежки — и проехали весь лед. Роскошные девчонки!
Отлично откаталась и Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Все прыжки чистые, воздушные, вдокрут. Поздравляю Настю и ее тренера Женю Рукавицына с прекрасной короткой программой.
Софья Самоделкина, с 2024-го выступающая за Казахстан, тоже в шикарной форме. Легкие прыжки, хорошее, душевное катание. «Колесо», которое зрители приняли на ура. Да и вообще «Чардаш» смотрелся на одном дыхании.
Жаль, что ей занизили оценки. В kiss and cry было видно, что Рафаэль Арутюнян, тренер Софьи, недоволен судьями. Я с ним полностью согласен. По итогам короткой Самоделкина должна быть не на 12-м месте, а гораздо выше.
Когда-то Софья каталась у меня — правда, недолго. Но за это время стала прыгать тройной аксель и четверные — риттбергер, тулуп и сальхов. У нее огромный потенциал, с моим штабом проделала колоссальную работу. Мы мечтали, что на Олимпиаде она исполнит прыжки ультра-си. Но в Милане, судя по всему, их не будет.
Впрочем, фигурное катание сегодня состоит не только из прыжков. При оценке учитываются и другие вещи — Skating Skills (навык владения коньком), презентация, чувство музыки, компоненты. Это здорово. Возьмем, к примеру, вращения. Можно сделать третьего уровня, а можно — четвертого. Что сразу дает приличный отрыв по баллам. С дорожкой — то же самое…
Я не знаю, кто в четверг победит. Фаворита у меня нет. Мы же помним, насколько сенсационно закончилась в Милане произвольная программа у мужчин. А у женщин все еще более запутанно и непредсказуемо. Выиграть может любая из топ-5. У кого окажутся крепче нервы, тот и увезет домой золотую медаль.
Мы, конечно же, будем болеть за Аделию. Главное — понимать: для нее в нынешних обстоятельствах любое призовое место — уже большая победа.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и −2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.