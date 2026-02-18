«В нынешних обстоятельствах любое призовое место для Петросян — уже большая победа». Колонка Плющенко

Когда-то Софья каталась у меня — правда, недолго. Но за это время стала прыгать тройной аксель и четверные — риттбергер, тулуп и сальхов. У нее огромный потенциал, с моим штабом проделала колоссальную работу. Мы мечтали, что на Олимпиаде она исполнит прыжки ультра-си. Но в Милане, судя по всему, их не будет.