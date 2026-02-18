Ричмонд
Костомаров — о Петросян: «Если она не будет на две головы сильнее, никто не даст медаль»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о пятом месте фигуристки Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх-2026.

Источник: РИА "Новости"

18-летняя россиянка набрала 72,89 балла.

«Прекрасное выступление Аделии. Она сделала все, что запланировали, откатала чисто. Но другие девочки тоже на высочайшем уровне. Думаю, что без элементов ультра-си в нашей ситуации, в российской, не обойтись. Если она не будет на две головы сильнее, никто не даст ни золотую, ни бронзовую медаль. Аделия умничка, но в произвольной программе нужно идти по максимуму, иначе шансов не будет», — сказал Костомаров «СЭ».

Короткую программу выиграла японка Ами Накаи (78,71 балла). Второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (77,23). Третьей стала американка Алиса Лю (76,59).

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше