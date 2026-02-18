Костомаров — о Петросян: «Если она не будет на две головы сильнее, никто не даст медаль»

«Прекрасное выступление Аделии. Она сделала все, что запланировали, откатала чисто. Но другие девочки тоже на высочайшем уровне. Думаю, что без элементов ультра-си в нашей ситуации, в российской, не обойтись. Если она не будет на две головы сильнее, никто не даст ни золотую, ни бронзовую медаль. Аделия умничка, но в произвольной программе нужно идти по максимуму, иначе шансов не будет», — сказал Костомаров «СЭ».