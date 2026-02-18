Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник попросил преподавателей своего вуза пойти ему навстречу из-за Олимпиады

Российский фигурист Петр Гуменник признался, что даже в разгар Олимпиады не забывал об учебе.

Источник: Спорт-Экспресс

Спортсмен совмещает спортивную карьеру с образованием, и дедлайны по учебе настигают его в самых неожиданных местах — включая Милан. В интервью «СЭ» он рассказал, что, вернувшись в отель после произвольной программы, попытался делать домашние задания, но сил на это уже не осталось.

«После произволки решил поучиться. Там был какой-то дедлайн, который у меня как раз после выступления заканчивался на следующее утро в 9 утра. Подумал: вдруг я смогу что-то сделать до девяти… Но понял, что не смогу», — сообщил Петр.

Спортсмен надеется, что преподаватели отнесутся к нему с пониманием и простят просрочку. Гуменник добавил, что после напряженной подготовки к Играм ему сложно сразу войти в учебное русло, но по возвращении в Петербург он планирует наверстать упущенное. А пока фигурист наслаждается возможностью путешествовать по Милану, общаться с друзьями и тренироваться на запасном катке.

Автор: Дмитрий Кузнецов

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше