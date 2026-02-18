Гуменник попросил преподавателей своего вуза пойти ему навстречу из-за Олимпиады

Спортсмен совмещает спортивную карьеру с образованием, и дедлайны по учебе настигают его в самых неожиданных местах — включая Милан. В интервью «СЭ» он рассказал, что, вернувшись в отель после произвольной программы, попытался делать домашние задания, но сил на это уже не осталось.
«После произволки решил поучиться. Там был какой-то дедлайн, который у меня как раз после выступления заканчивался на следующее утро в 9 утра. Подумал: вдруг я смогу что-то сделать до девяти… Но понял, что не смогу», — сообщил Петр.
Спортсмен надеется, что преподаватели отнесутся к нему с пониманием и простят просрочку. Гуменник добавил, что после напряженной подготовки к Играм ему сложно сразу войти в учебное русло, но по возвращении в Петербург он планирует наверстать упущенное. А пока фигурист наслаждается возможностью путешествовать по Милану, общаться с друзьями и тренироваться на запасном катке.
Автор: Дмитрий Кузнецов