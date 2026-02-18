Гуменник попросил преподавателей своего вуза пойти ему навстречу из-за Олимпиады

Спортсмен надеется, что преподаватели отнесутся к нему с пониманием и простят просрочку. Гуменник добавил, что после напряженной подготовки к Играм ему сложно сразу войти в учебное русло, но по возвращении в Петербург он планирует наверстать упущенное. А пока фигурист наслаждается возможностью путешествовать по Милану, общаться с друзьями и тренироваться на запасном катке.