Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян с одним падением сделала прогон произвольной программы на Играх

Российская фигуристка Аделия Петросян допустила одно падение во время прогона произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх.

Источник: РИА "Новости"

Российская фигуристка Аделия Петросян допустила одно падение во время прогона произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх, информирует ТАСС.

«Мир снова увидел российскую фигуристку — и она не разочаровала». Иностранные СМИ — о выступлении Петросян.

Во время занятия на олимпийском катке в Милане 18-летняя спортсменка упала с четверного тулупа. Затем фигуристка чисто исполнила остальные прыжки: каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и тройной флип.

Кроме того, она чисто исполнила два четверных тулупа уже вне прогона произвольной программы.

Во вторник, 17 февраля, Петросян стала пятой в короткой программе на Олимпиаде. Произвольную программу фигуристки представят 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше