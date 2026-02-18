Петросян с одним падением сделала прогон произвольной программы на Играх

Российская фигуристка Аделия Петросян допустила одно падение во время прогона произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх, информирует ТАСС.
«Мир снова увидел российскую фигуристку — и она не разочаровала». Иностранные СМИ — о выступлении Петросян.
Во время занятия на олимпийском катке в Милане 18-летняя спортсменка упала с четверного тулупа. Затем фигуристка чисто исполнила остальные прыжки: каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и тройной флип.
Кроме того, она чисто исполнила два четверных тулупа уже вне прогона произвольной программы.
Во вторник, 17 февраля, Петросян стала пятой в короткой программе на Олимпиаде. Произвольную программу фигуристки представят 19 февраля.