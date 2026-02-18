Дилемма Петросян. Тренировка не убедила в четверных — но делать их придется

В среду Аделия Петросян провела очередную тренировку на Олимпийских играх в Милане. До произвольной программы остался один день, в четверг у нее также тренировка перед выступлением. Ну, а борьба за четверной тулуп продолжилась 18 февраля, но примерно с тем же исходом. Каким будет сюжет в произвольной программе в ночь на 20 февраля?
Поиск тулупа
По подсчетам «СЭ», Петросян за тренировку на главном катке сделала 18 попыток четверного тулупа, из них 6 успешных. Еще 9 завершились падениями, 3 — двойными прыжками, так называемыми бабочками. В том числе была одна чистая попытка каскада четверной тулуп + двойной тулуп.
Также стало известно, что Аделия не заявила на произвольную программу данный прыжок. Ее заявка выглядит следующим образом:
Каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Тройной риттбергер.
Двойной аксель.
Тройной сальхов.
Секвенция тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель.
Каскад тройной флип — тройной тулуп.
Тройной флип.
Это не кажется выигрышной комбинацией, если за спортсменом не стоит влиятельная федерация или нет очень весомых персональных заслуг. Но по большому счету заявка не значит примерно ничего, так как носит условный характер и ей следовать не обязательно.
Какой вариант самый надежный?
Так или иначе, разговор о том, нужен ли россиянке четверной тулуп и сколько раз его надо чисто исполнить, остается открытым. Фактически у Аделии сейчас три альтернативы.
Самая спокойная — не рисковать и чисто сделать контент из тройных прыжков, попытавшись как можно сильнее усложнить вторую, бонусную часть программы. Но тогда нет других путей, кроме как надеяться на завал соперниц, как и в мужском финале произвольной программы. Такая вероятность, конечно, есть, но в отличие от мужчин, которые прыгают более сложные прыжки, девушки практически все ставят на тройные и двойные. И риск завалиться и поплыть на них гораздо ниже. В общем-то этот вариант можно признать крайне консервативным и даже пассивным.
Да и такая стратегия плохо сочетается с философией штаба Этери Тутберидзе — ведь подопечные этого тренера всегда старались выделиться сложными прыжками. Не нам, конечно, учить этих людей тактике и стратегии, но даже хореограф Даниил Глейхенгауз говорил, что нужно чем-то отыгрываться и четверные для Аделии рассматриваются — либо одна попытка, либо две. Евгений Плющенко и Алексей Ягудин в один голос призывают к двум.
Короче говоря, четверные практически неизбежны, но дальше развилка — сколько их будет?
Понятно, что при двух четверных можно получить в теории более высокий балл. Но судя по проценту реализации прыжков на тренировках, это элемент у трехкратной чемпионки России сейчас нестабилен. Уже три дня успех варьируется в районе 30 процентов. В данном случае уместно может быть ограничить попытки квада одной. И сил физически хватит, и меньше эффекта рулетки. Каскад или нет — непринципиально, так как надбавки GOE все равно рассчитываются от одного самого дорогого прыжка в каскаде (в данном случае четверного тулупа). Но уж в расстановке элементов Тутберидзе точно нет равных — это все помнят еще по Алине Загитовой и Пхенчхану-2018.
Что покажут соперницы?
Еще одна особенность ситуации в том, что Петросян выступает перед конкурентками и не знает, как прыгнут они. А среди них только одна спортсменка, которая имеет в своем арсенале прыжок ультра-си. Это Ами Накаи, и, скорее всего, она пойдет на один тройной аксель. Остальные будут брать чистотой программ, компонентами. За Каори Сакамото и Алисой Лю стоят очень серьезные федерации и бэкграунд. Значит, компоненты у них в любом случае будут лучше. У японки в одной короткой программе почти на пять баллов больше. Отыгрывать можно только техникой. Это не похоже на историю Гуменника, где прыжки играли более весомую роль, — в случае с фаворитами женского турнира «в банке» гораздо меньше баллов. Разрыв тоже мизерный — пять баллов, но никто не будет терять по 30−40, как мужчины.
Во многом для штаба Тутберидзе и Петросян дилемма — идти на все деньги в борьбе за золото или сделать аккуратный ход в борьбе за какую-нибудь медаль. Исходя из стратегии Петра Гуменника, надо делать надежно: в короткой программе он исполнил флип так, чтобы точно не упасть, — и потерял баллы на каскаде, которых не хватило для бронзы. Налицо вечная дилемма о риске и рациональности, с которой сталкивается каждый из нас регулярно. Вероятно, Аделии надо просто поступить так, как ближе сердцу. Делай что должно, и будь что будет.
Расписание произвольной программы одиночниц (время начала прокатов — московское)
Разминка 1
21:08:00 Лорин Шильд (Франция)
21:15:50 Ливия Кайзер (Швейцария)
21:23:40 Мария Сенюк (Израиль)
21:31:30 Кимми Репон (Швейцария)
21:39:20 Чжан Жуйян (Китай)
21:47:10 Екатерина Куракова (Польша)
Разминка 2
22:03:00 Лара Наки Гутманн (Италия)
22:10:50 Ольга Микутина (Австрия)
22:18:40 Юлия Заутер (Румыния)
22:26:30 Иида Кархунен (Финляндия)
22:34:20 Син Джиа (Южная Корея)
22:42:10 Эмбер Гленн (США)
Разминка 3
23:13:00 София Самоделкина (Казахстан)
23:20:50 Нина Пинцарроне (Бельгия)
23:28:40 Нина Петрыкина (Эстония)
23:36:30 Ли Хэ Ин (Южная Корея)
23:44:20 Изабо Левито (США)
23:52:10 Луна Хендрикс (Бельгия)
Разминка 4
0:08:00 Анастасия Губанова (Грузия)
0:16:10 Аделия Петросян (Россия)
0:24:20 Монэ Тиба (Япония)
0:32:30 Алиса Лю (США)
0:40:40 Каори Сакамото (Япония)
0:48:50 Ами Накаи (Япония).