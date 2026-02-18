Дилемма Петросян. Тренировка не убедила в четверных — но делать их придется

Еще одна особенность ситуации в том, что Петросян выступает перед конкурентками и не знает, как прыгнут они. А среди них только одна спортсменка, которая имеет в своем арсенале прыжок ультра-си. Это Ами Накаи, и, скорее всего, она пойдет на один тройной аксель. Остальные будут брать чистотой программ, компонентами. За Каори Сакамото и Алисой Лю стоят очень серьезные федерации и бэкграунд. Значит, компоненты у них в любом случае будут лучше. У японки в одной короткой программе почти на пять баллов больше. Отыгрывать можно только техникой. Это не похоже на историю Гуменника, где прыжки играли более весомую роль, — в случае с фаворитами женского турнира «в банке» гораздо меньше баллов. Разрыв тоже мизерный — пять баллов, но никто не будет терять по 30−40, как мужчины.