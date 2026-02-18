Ричмонд
Плющенко: «Впечатлила американка Алиса Лю. Это было по-настоящему женское катание»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что его впечатлило выступление американской фигуристки Алисы Лю в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: Getty Images

Плющенко похвалил российскую фигуристку Аделию Петросян, выступающую на Олимпиаде в нейтральном статусе, а затем оценил и Лю.

«Из других фигуристок больше всего впечатлила американка Алиса Лю. Это было по-настоящему женское катание. Легкое, воздушное, с безупречными вращениями. Ей удались все прыжки, включая каскад из тройного лутца и риттбергера во второй половине программы», — сказал Плющенко, слова которого приводит «СЭ».

Напомним, что 20-летняя Алиса Лю заняла в короткой программе 3-е место (76,59 балла), а 18-летняя Аделия Петросян стала 5-й (72,89). Лидирует 17-летняя японка Ами Накаи (78,71).

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше