Каковы шансы у Аделии Петросян завоевать медаль на Олимпиаде

«Не хотелось бы раньше времени что-то говорить, но мне кажется, что шансы на медаль есть, при условии, что она будет делать “ультра-си”. Будет тяжело, если четверных в произвольной не будет. Придется надеяться на ошибки других, потому что, как вы видите, по короткой программе у всех одинаковый контент, но в итоге девочки, которые уже в рейтинге, в топе, — они впереди, естественно. Хотя, конечно, у нее последняя разминка, не знаю, как будут оценивать, честно», — сказала Леонова «РБК Спорт».