Ригини о постановках российских фигуристов: «Туктамышева собирала такое, что глаз не оторвать. Сейчас подобных программ не хватает»

— Российская тренерская школа остается лучшей мире?
— Несомненно одна из лучших. По набору девочек и результатам в женском одиночном катании — номер один. Российские фигуристки меняют историю вида спорта. Это просто нельзя не отметить.
— Наше фигурное катание не отстает от мировых трендов в условиях отстранения?
— Скажу так: я бы вообще не рекомендовал смотреть юниорские соревнования в России некоторым спортсменам из других стран. Ребятам не нужно расстраиваться от того, насколько высокий уровень показывают россияне.
— Чего не хватает российскому фигурному катанию прямо сейчас?
— Мы всегда хотели делать акцент на эксклюзивности наших программ. Вот мне очень нравятся постановки Пети Гуменника, а от девочек у меня нет такого эффекта. В свое время Лиза Туктамышева собирала такое, что глаз не оторвать. Сейчас подобных программ не хватает. В технике россияне никому не уступают, но с образностью и выбором музыки нужно что-то делать, — сказал Ригини.