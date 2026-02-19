Ригини о постановках российских фигуристов: «Туктамышева собирала такое, что глаз не оторвать. Сейчас подобных программ не хватает»

— Мы всегда хотели делать акцент на эксклюзивности наших программ. Вот мне очень нравятся постановки Пети Гуменника, а от девочек у меня нет такого эффекта. В свое время Лиза Туктамышева собирала такое, что глаз не оторвать. Сейчас подобных программ не хватает. В технике россияне никому не уступают, но с образностью и выбором музыки нужно что-то делать, — сказал Ригини.