Тутберидзе присутствует на заключительной тренировке Петросян перед произвольной программой на Олимпиаде

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Аделии Петросян, присутствует на заключительной тренировке спортсменки перед выступлением с произвольной программой на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

Источник: Reuters

Тутберидзе не может сопровождать Петросян на самих соревнованиях, но имеет право находиться рядом, когда фигуристка проводит тренировки.

Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде, набрав 72,89 балла. Лидером является японка Ами Накаи (78,71), второе место — у ее соотечественницы Каори Сакамото (77,23), на третьей строчке — американка Алиса Лю (76,59), на четвертой — еще одна представительница Японии Моне Чиба (74,00).

В произвольной программе Петросян, выступающая в нейтральном статусе, выйдет на лед под 20-м стартовым номером.

Соревнования в произвольной программе у женщин на Олимпиаде-2026 начнутся в четверг, 19 февраля в 21.00 (мск) и завершатся в ночь на 20 февраля. Петросян выйдет на лед ориентировочно в 00.16 (мск).

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
