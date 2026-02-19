Тутберидзе присутствует на заключительной тренировке Петросян перед произвольной программой на Олимпиаде

Тутберидзе не может сопровождать Петросян на самих соревнованиях, но имеет право находиться рядом, когда фигуристка проводит тренировки.
Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде, набрав 72,89 балла. Лидером является японка Ами Накаи (78,71), второе место — у ее соотечественницы Каори Сакамото (77,23), на третьей строчке — американка Алиса Лю (76,59), на четвертой — еще одна представительница Японии Моне Чиба (74,00).
В произвольной программе Петросян, выступающая в нейтральном статусе, выйдет на лед под 20-м стартовым номером.
Соревнования в произвольной программе у женщин на Олимпиаде-2026 начнутся в четверг, 19 февраля в 21.00 (мск) и завершатся в ночь на 20 февраля. Петросян выйдет на лед ориентировочно в 00.16 (мск).