Петросян заявила четверной на произвольную программу на Олимпиаде

Петросян заявила четверной тулуп на произвольную программу на Олимпиаде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян обновила заявку на произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года, добавив четверной тулуп, следует из документов на сайте турнира.

Обновленная заявка фигуристки выглядит следующим образом: четверной тулуп, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад тройной флип — тройной тулуп, а также сольный флип в три оборота. Петросян является единственной спортсменкой, заявившей четверной прыжок на произвольную программу, еще у двух — американки Эмбер Гленн и японки Ами Накаи — заявлен тройной аксель.

Фигуристки представят произвольную программу в четверг, начало — 21:00 мск. Петросян будет выступать под 20-м стартовым номером. Во вторник российская фигуристка набрала 72,89 балла за короткую программу.

Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше