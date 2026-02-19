Ричмонд
Мария Шарапова посетит произвольную программу фигуристок на Олимпиаде в Милане

Теннисистка Мария Шарапова будет присутствовать на трибуне во время произвольной программы фигуристок на Олимпийских играх в Милане.

Соревнования начнутся 19 февраля в 21.00 по московскому времени.

В 00.16 на лед выйдет россиянка Аделия Петросян. После короткой программы она занимает пятое место.

