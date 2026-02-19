Ричмонд
Японские болельщики ждут соперничества Петросян и Сакамото

Японские болельщики ждут соперничества Петросян и Сакамото на Олимпиаде.

Источник: Спорт РИА Новости

МИЛАН, 19 фев — РИА Новости. Группа японских болельщиков, пришедших на ледовую арену Милана поболеть за соотечественниц на соревнованиях по фигурному катанию на Зимней Олимпиаде, сообщили РИА Новости, что ожидают соперничество российской фигуристки Адели Петросян и японок Каори Сакамото и Ами Накаи.

«Будет здорово, если они вместе окажутся на пьедестале. Мы слышали, что Петросян тренировала четверные прыжки, на запаса наших спортсменов после короткой программы должно хватить», — сказали болельщики с японским флагом перед началом состязаний.

Японские болельщики отметили, что в первую пятёрку по результатам короткой программы вошли сразу три их спортсменки. По их словам, это должно повысить шансы японской команды на общий успех.

По результатам короткой программы россиянка стала пятой, набрав 72,89 балла. Промежуточное первое место занимает японка Ами Накаи (78,71), далее идут ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), американка Алиса Лю (76,59) и еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

Произвольную программу женщины представят в ночь на пятницу. Петросян будет выступать 20-й и выйдет на лед в 00.16 мск.

