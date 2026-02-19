Фигуристка из Израиля: «Благодарна за возможность тренироваться на катке у Тутберидзе»

— Ты тренируешься у Полины Цурской (бывшей ученицы Этери Тутберидзе. — Sport24). Расскажи об этом.
— Я второй сезон тренируюсь у Полины Игоревны. С августа мы тренируемся на катке у Этери Георгиевны Тутберидзе. Я ей очень благодарна за такую возможность. Я не катаюсь на льду старшей группы. Я катаюсь с детьми помладше, но я очень благодарна ей за такую возможность.
— Этери Георгиевна может что-то подсказать, поучаствовать в процессе?
— Она внутри центра. Я катаюсь на тренировочной арене, — сказала Сенюк в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.
Сегодня Сенюк выступила в произвольной программе на Олимпиаде-2026 и набрала по сумме двух прокатов 152,61 балла.