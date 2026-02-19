Ричмонд
Фигуристка из Израиля: «Благодарна за возможность тренироваться на катке у Тутберидзе»

Израильская фигуристка Мария Сенюк рассказала о сотрудничестве с российскими тренерами.

Источник: Sport24

— Ты тренируешься у Полины Цурской (бывшей ученицы Этери Тутберидзе. — Sport24). Расскажи об этом.

— Я второй сезон тренируюсь у Полины Игоревны. С августа мы тренируемся на катке у Этери Георгиевны Тутберидзе. Я ей очень благодарна за такую возможность. Я не катаюсь на льду старшей группы. Я катаюсь с детьми помладше, но я очень благодарна ей за такую возможность.

— Этери Георгиевна может что-то подсказать, поучаствовать в процессе?

— Она внутри центра. Я катаюсь на тренировочной арене, — сказала Сенюк в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.

Сегодня Сенюк выступила в произвольной программе на Олимпиаде-2026 и набрала по сумме двух прокатов 152,61 балла.