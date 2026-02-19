Израильская фигуристка Сенюк: «Очень благодарна Тутберидзе за возможность тренироваться у нее на катке»

— Ты тренируешься у Полины Цурской — бывшей ученицы Тутберидзе. Расскажи об этом.
— Я второй сезон тренируюсь у Полины Игоревны. С августа мы тренируемся на катке у Этери Георгиевны Тутберидзе. Я ей очень благодарна за такую возможность. Я не катаюсь на льду старшей группы. Я катаюсь с детьми помладше, но я очень благодарна ей за такую возможность.
— Этери Георгиевна может что-то подсказать, поучаствовать в процессе?
— Она внутри центра. Я катаюсь на тренировочной арене, — сказала Сенюк.
