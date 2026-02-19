Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильская фигуристка Сенюк: «Очень благодарна Тутберидзе за возможность тренироваться у нее на катке»

Мария Сенюк, представляющая Израиль, поблагодарила тренера Этери Тутберидзе за возможность тренироваться на катке в ее Центре фигурного катания в Москве.

Источник: Спортс"

— Ты тренируешься у Полины Цурской — бывшей ученицы Тутберидзе. Расскажи об этом.

— Я второй сезон тренируюсь у Полины Игоревны. С августа мы тренируемся на катке у Этери Георгиевны Тутберидзе. Я ей очень благодарна за такую возможность. Я не катаюсь на льду старшей группы. Я катаюсь с детьми помладше, но я очень благодарна ей за такую возможность.

— Этери Георгиевна может что-то подсказать, поучаствовать в процессе?

— Она внутри центра. Я катаюсь на тренировочной арене, — сказала Сенюк.

«В шутку называю ее тайной дочерью Этери». Ученица Тутберидзе уже берет медали как тренер.