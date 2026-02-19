Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкая о Петросян: «Мне кажется, что ее карьера может быть достаточно длинной, а эти Олимпийские игры — только первый шаг»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая считает, что Аделия Петросян может выступить на Олимпийских играх через четыре года.

Источник: Спортс"

Сегодня российская фигуристка представит произвольную программу в Милане. После короткой программы Петросян идет 5-й.

— Петросян — дебютантка Игр, но сама, думаю, прекрасно понимает, что другой Олимпиады у нее уже не будет.

— А я скажу по‑другому. Сейчас в женском катании все настолько скоротечно, что спортсмены и тренеры, как мне кажется, не всегда рассчитывают даже на два полноценных сезона. И получается, что либо ты выиграл в первый год, либо не выиграл уже никогда. Мне кажется, это не очень правильная позиция.

Та же Аделия — очень маленькая, легкая, обладает достаточно сложным контентом, и мне почему-то кажется, что ее карьера может быть достаточно длинной, а эти Олимпийские игры — это только первый шаг. Но вопрос долголетия и долгожительства в спорте — это исключительно решение спортсмена. Захочешь кататься два олимпийских цикла — значит, будешь пахать и будешь выигрывать.

А вот если ты по-настоящему этого не хочешь, то будешь придумывать себе причины: «они прыгают, а я не могу» и так далее. Что значит «не могу»? Почему могла Маша Бутырская, могла я — в 25, в 26, в 27? Конечно, в 15 легче. Но весь спектр твоих эмоций, твой настоящий характер начинают проявляться гораздо позже, — сказала Слуцкая.

Аделии Петросян не надо рисковать — квады разрушат ее программу.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше