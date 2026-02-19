Слуцкая о Петросян: «Мне кажется, что ее карьера может быть достаточно длинной, а эти Олимпийские игры — только первый шаг»

Сегодня российская фигуристка представит произвольную программу в Милане. После короткой программы Петросян идет 5-й.
— Петросян — дебютантка Игр, но сама, думаю, прекрасно понимает, что другой Олимпиады у нее уже не будет.
— А я скажу по‑другому. Сейчас в женском катании все настолько скоротечно, что спортсмены и тренеры, как мне кажется, не всегда рассчитывают даже на два полноценных сезона. И получается, что либо ты выиграл в первый год, либо не выиграл уже никогда. Мне кажется, это не очень правильная позиция.
Та же Аделия — очень маленькая, легкая, обладает достаточно сложным контентом, и мне почему-то кажется, что ее карьера может быть достаточно длинной, а эти Олимпийские игры — это только первый шаг. Но вопрос долголетия и долгожительства в спорте — это исключительно решение спортсмена. Захочешь кататься два олимпийских цикла — значит, будешь пахать и будешь выигрывать.
А вот если ты по-настоящему этого не хочешь, то будешь придумывать себе причины: «они прыгают, а я не могу» и так далее. Что значит «не могу»? Почему могла Маша Бутырская, могла я — в 25, в 26, в 27? Конечно, в 15 легче. Но весь спектр твоих эмоций, твой настоящий характер начинают проявляться гораздо позже, — сказала Слуцкая.
Аделии Петросян не надо рисковать — квады разрушат ее программу.