Татьяна Тарасова: «Гленн каталась потрясающе. Такого тройного акселя я не видела у девочек никогда»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила американскую фигуристку Эмбер Гленн за прокат на Олимпиаде-2026 в Милане.

Гленн исполнила тройной аксель в произвольной программой и набрала 214,91 балла в сумме. Она лидирует по итогам двух разминок из четырех.

"Эмбер Гленн каталась потрясающе, если честно говорить. Я вообще даже не вижу у нее никаких… ну, был срыв небольшой. Это была ерунда.

Но такого акселя я не видела, могу даже сказать, у девочек никогда. Я видела много акселей, я работала с девочкой — с японкой, с которой мы даже в короткой прыгали аксель. Но такого качественного элемента я не видела никогда", — сказала Тарасова в эфире Okko.