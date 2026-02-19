Татьяна Тарасова: «Гленн каталась потрясающе. Такого тройного акселя я не видела у девочек никогда»

Гленн исполнила тройной аксель в произвольной программой и набрала 214,91 балла в сумме. Она лидирует по итогам двух разминок из четырех.
"Эмбер Гленн каталась потрясающе, если честно говорить. Я вообще даже не вижу у нее никаких… ну, был срыв небольшой. Это была ерунда.
Но такого акселя я не видела, могу даже сказать, у девочек никогда. Я видела много акселей, я работала с девочкой — с японкой, с которой мы даже в короткой прыгали аксель. Но такого качественного элемента я не видела никогда", — сказала Тарасова в эфире Okko.