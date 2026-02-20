Ричмонд
Тарасова — о падении Петросян: «Никто не прыгает 10 из 10 сложные прыжки»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Аделии Петросян с произвольной программой на Олимпийских играх-2026.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Когда ты прыгаешь четверной тулуп, как же его не вставлять. Никто не прыгает 10 из 10 сложные прыжки. Просто не пошла вверх. Конечно, очень жалко. И жалко, что это внутренне ее подкосило. Не с тем настроением пошла дальше», — сказала Тарасова.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
