Тарасова о падении Петросян с четверного тулупа: «Стоило ли рисковать — это не нашего ума дело, потому что есть педагоги, есть она сама. Никто не прыгает 10 из 10»

В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа и набрала 214,53 в сумме. Она занимает промежуточное 3-е место (далее выступят еще 3 участницы из сильнейшей разминки).
"Стоило ли рисковать? Понимаете, это не нашего ума дело, потому что есть педагоги, есть она сама. Когда ты прыгаешь тулуп четверной, то как же его не вставлять? Никто не прыгает 10 из 10.
Просто не пошла вверх, стелилась так. Конечно, очень жалко и жалко то, что это ее внутренне немножко подкосило, потому что она не с тем настроением пошла дальше", — сказала Тарасова в эфире Okko.
