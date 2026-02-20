Ричмонд
Тарасова о падении Петросян с четверного тулупа: «Стоило ли рисковать — это не нашего ума дело, потому что есть педагоги, есть она сама. Никто не прыгает 10 из 10»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане.

В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа и набрала 214,53 в сумме. Она занимает промежуточное 3-е место (далее выступят еще 3 участницы из сильнейшей разминки).

"Стоило ли рисковать? Понимаете, это не нашего ума дело, потому что есть педагоги, есть она сама. Когда ты прыгаешь тулуп четверной, то как же его не вставлять? Никто не прыгает 10 из 10.

Просто не пошла вверх, стелилась так. Конечно, очень жалко и жалко то, что это ее внутренне немножко подкосило, потому что она не с тем настроением пошла дальше", — сказала Тарасова в эфире Okko.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше