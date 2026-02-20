Татьяна Тарасова: «Я судьям никогда не забуду Гуменника, пока буду жива»

Неделю назад спортсмен занял 6-е место на турнире в Милане.
«Я судьям Гуменника никогда не забуду, пока буду жива», — сказала Тарасова в эфире Okko.
Как судили Гуменника на Олимпиаде — это стыд.
Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше