Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Тарасова: «Я судьям никогда не забуду Гуменника, пока буду жива»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что навсегда запомнит судейство в отношении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Неделю назад спортсмен занял 6-е место на турнире в Милане.

«Я судьям Гуменника никогда не забуду, пока буду жива», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Как судили Гуменника на Олимпиаде — это стыд.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше