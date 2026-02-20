Российские фигуристы впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпийских играх

На Олимпиаде-2026 из россиян выступили только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Российские пары и танцевальные дуэты не получили нейтральный статус и не были допущены.
Гуменник занял 6-е место, Петросян после выступления 22-х участниц — 4-я.
