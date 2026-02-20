Ричмонд
Россия впервые с 2010 года осталась без медалей Олимпиады в женском одиночном катании. До Милана-2026 было три победы подряд

Впервые с 2010 года фигуристки из России остались без медалей Олимпийских игр в женском одиночном катании.

Источник: Спортс

Сегодня Аделия Петросян не смогла завоевать награды в Милане-2026. Ранее у сборной России было три победы подряд в этом виде: Аделина Сотникова (Сочи-2014), Алина Загитова (Пхенчхан-2018) и Анна Щербакова (Пекин-2022).

В Ванкувере-2010 золото взяла кореянка Ю-На Ким, серебро — японка Мао Асада, бронзу — канадка Джоанни Рошетт.

