Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Петросян планирует выступить на следующей Олимпиады

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян планирует выступить на Олимпиаде 2030 года. Об этом она рассказала журналистам.

Источник: Reuters

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.

В четверг 18-летняя Петросян не попала на пьедестал почета после произвольной программы на Олимпиаде в Милане, заняв шестое место.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше