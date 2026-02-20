Фигуристка Петросян планирует выступить на следующей Олимпиады

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.
В четверг 18-летняя Петросян не попала на пьедестал почета после произвольной программы на Олимпиаде в Милане, заняв шестое место.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.
