Петросян о 6-м месте на Олимпиаде: «Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующих Игр»

Сегодня Петросян заняла шестое место на Играх-2026 в Милане (214,53 балла). Победу одержала американка Алиса Лью (226,79), второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) соответственно.
«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше