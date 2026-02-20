Ричмонд
Петросян о 6-м месте на Олимпиаде: «Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующих Игр»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассчитывает принять участие в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

Сегодня Петросян заняла шестое место на Играх-2026 в Милане (214,53 балла). Победу одержала американка Алиса Лью (226,79), второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) соответственно.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.

Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России.

