Петросян планирует выступить на Олимпиаде 2030

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что хочет выступить на следующих Олимпийских играх.
— Что можно было сделать по-другому?
— Пока ничего не смотрела. Не очень и хочу. Все уже не важно. Сейчас выдохну немного, переживу этот этап, и буду двигаться дальше.
— Волнение сегодня было сильнее?
— Немного совсем. Не было такого, что я умирала от страха. Было нормально.
— Как удалось собраться на остаток программы?
— Я знала, что уже нельзя допускать ошибок. Но в голове были мысли, что уже все — мимо.
— Какую оценку можешь поставить себе за Олимпиаду?
— Наверное, оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, для следующей Олимпиады.
— То есть ты настроена поехать на следующие Игры?
— Пока да. Надеюсь, мой запал не иссякнет. Четыре года — немалое время, но из-за этого и интереснее.
18-летняя россиянка в четверг, 19 февраля, выступила с произвольной программой. Спортсменка при исполнении четверного тулупа и в каскаде прыгнула двойной тулуп вместо заявленного тройного, поэтому получила за прокат 141,64 балла (в сумме 214,53 балла) и заняла 6-е место в итоговом протоколе.
Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.