Петросян планирует выступить на Олимпиаде 2030

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что хочет выступить на следующих Олимпийских играх.

— Что можно было сделать по-другому?

— Пока ничего не смотрела. Не очень и хочу. Все уже не важно. Сейчас выдохну немного, переживу этот этап, и буду двигаться дальше.

— Волнение сегодня было сильнее?

— Немного совсем. Не было такого, что я умирала от страха. Было нормально.

— Как удалось собраться на остаток программы?

— Я знала, что уже нельзя допускать ошибок. Но в голове были мысли, что уже все — мимо.

— Какую оценку можешь поставить себе за Олимпиаду?

— Наверное, оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, для следующей Олимпиады.

— То есть ты настроена поехать на следующие Игры?

— Пока да. Надеюсь, мой запал не иссякнет. Четыре года — немалое время, но из-за этого и интереснее.

18-летняя россиянка в четверг, 19 февраля, выступила с произвольной программой. Спортсменка при исполнении четверного тулупа и в каскаде прыгнула двойной тулуп вместо заявленного тройного, поэтому получила за прокат 141,64 балла (в сумме 214,53 балла) и заняла 6-е место в итоговом протоколе.

Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

