Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян: «После проката произвольной программы от Олимпиады одни негативные мысли»

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопросы после произвольной программы в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года.

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопросы после произвольной программы в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года.

18-летняя спортсменка набрала 214,53 балла по сумме двух прокатов и заняла шестое место. Золото выиграла американка Алиса Лю, серебро и бронза — у японок Каори Сакамото и Ами Накаи.

— Что случилось по ходу сезона?

— Спрошу у тренеров, вообще говорим об этом или нет. Потому что не знаю, за что мне прилетит.

— Про поездку на Байкал уже разгоняют…

— Это не было из-за Байкала. Я же потом заново восстановилась. Немного разные ситуации. Сплошная ложь (смеется).

— Олимпиада для тебя — позитивный опыт?

— Наверное, после этого проката одни негативные мысли. Хочется как-то вернуться в реальность, а не в этом состоянии пребывать. Может быть, я найду какие-то плюсы и извлеку какой-то урок из этого.

— Ты о чем-нибудь жалеешь за этот год? С тех пор, как узнала о том, что едешь на Олимпиаду, что-нибудь поменяла бы?

— Да, я поменяла бы то, что после Нового года случилась травма. Есть пару моментов, которые я хотела бы изменить.

— Ты была очень храброй, когда попыталась выполнить четверной. Что ты об этом думаешь?

— Что у меня не было другого выбора.

Петросян стала шестой, золото взяла американка Лю: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше