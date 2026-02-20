Петросян: «После проката произвольной программы от Олимпиады одни негативные мысли»

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопросы после произвольной программы в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года.
18-летняя спортсменка набрала 214,53 балла по сумме двух прокатов и заняла шестое место. Золото выиграла американка Алиса Лю, серебро и бронза — у японок Каори Сакамото и Ами Накаи.
— Что случилось по ходу сезона?
— Спрошу у тренеров, вообще говорим об этом или нет. Потому что не знаю, за что мне прилетит.
— Про поездку на Байкал уже разгоняют…
— Это не было из-за Байкала. Я же потом заново восстановилась. Немного разные ситуации. Сплошная ложь (смеется).
— Олимпиада для тебя — позитивный опыт?
— Наверное, после этого проката одни негативные мысли. Хочется как-то вернуться в реальность, а не в этом состоянии пребывать. Может быть, я найду какие-то плюсы и извлеку какой-то урок из этого.
— Ты о чем-нибудь жалеешь за этот год? С тех пор, как узнала о том, что едешь на Олимпиаду, что-нибудь поменяла бы?
— Да, я поменяла бы то, что после Нового года случилась травма. Есть пару моментов, которые я хотела бы изменить.
— Ты была очень храброй, когда попыталась выполнить четверной. Что ты об этом думаешь?
— Что у меня не было другого выбора.
