Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе на Олимпиаде

Парецкая поставила Петросян 147,04 балла.
Петросян в произвольной программе упала с четверного тулупа. Она получила за прокат 141,64 балла (76,93 за технику), по сумме двух программ — 214,53.
Победу на Играх-2026 одержала американская фигуристка Алиса Лью (226,79).
Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше