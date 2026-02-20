Ричмонд
Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе на Олимпиаде

Судья Надежда Парецкая, представляющая Казахстан, поставила россиянку Аделию Петросян на первое место в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Парецкая поставила Петросян 147,04 балла.

Петросян в произвольной программе упала с четверного тулупа. Она получила за прокат 141,64 балла (76,93 за технику), по сумме двух программ — 214,53.

Победу на Играх-2026 одержала американская фигуристка Алиса Лью (226,79).

Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…

