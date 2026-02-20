Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глейхенгауз — о падении Петросян в прокате на Олимпиаде-2026: «Это жизнь. Бывает все идеально, бывает — нет»

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление спортсменки в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление спортсменки в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.

18-летняя спортсменка набрала 214,53 балла по сумме двух прокатов и заняла шестое место. Золото выиграла американка Алиса Лю, серебро и бронза — у японок Каори Сакамото и Ами Накаи.

"Прокат оценить сложно, потому что не получился первый четверной тулуп. Из-за этого стало понятно, что [баллов] не хватит, чтобы высоко подняться. Но что делать, это жизнь. Бывает, все складывается идеально, бывает — нет. Не было такого, что она делала [четверной тулуп] десять из десяти, просто нервы подвели или что-то пошло не так. Прыжок все равно был нестабилен, и мы все видели это на тренировках. Но казалось, что с каждым днем все становилось лучше.

Она в любом случае боролась, не бросила программу. Сделала все остальные элементы достойно. И в целом для того уровня напряжения, она достойно выступила. Я знаю, что она безумно расстроена и винит саму себя. Я постарался ее поддержать как мог. Мы поговорили. Хочется находить позитивные моменты и мотивацию для того, чтобы работать и поехать на следующие Олимпийские игры", — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше