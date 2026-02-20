Глейхенгауз — о падении Петросян в прокате на Олимпиаде-2026: «Это жизнь. Бывает все идеально, бывает — нет»

"Прокат оценить сложно, потому что не получился первый четверной тулуп. Из-за этого стало понятно, что [баллов] не хватит, чтобы высоко подняться. Но что делать, это жизнь. Бывает, все складывается идеально, бывает — нет. Не было такого, что она делала [четверной тулуп] десять из десяти, просто нервы подвели или что-то пошло не так. Прыжок все равно был нестабилен, и мы все видели это на тренировках. Но казалось, что с каждым днем все становилось лучше.