Глейхенгауз — о падении Петросян в прокате на Олимпиаде-2026: «Это жизнь. Бывает все идеально, бывает — нет»

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление спортсменки в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.
18-летняя спортсменка набрала 214,53 балла по сумме двух прокатов и заняла шестое место. Золото выиграла американка Алиса Лю, серебро и бронза — у японок Каори Сакамото и Ами Накаи.
"Прокат оценить сложно, потому что не получился первый четверной тулуп. Из-за этого стало понятно, что [баллов] не хватит, чтобы высоко подняться. Но что делать, это жизнь. Бывает, все складывается идеально, бывает — нет. Не было такого, что она делала [четверной тулуп] десять из десяти, просто нервы подвели или что-то пошло не так. Прыжок все равно был нестабилен, и мы все видели это на тренировках. Но казалось, что с каждым днем все становилось лучше.
Она в любом случае боролась, не бросила программу. Сделала все остальные элементы достойно. И в целом для того уровня напряжения, она достойно выступила. Я знаю, что она безумно расстроена и винит саму себя. Я постарался ее поддержать как мог. Мы поговорили. Хочется находить позитивные моменты и мотивацию для того, чтобы работать и поехать на следующие Олимпийские игры", — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.