Глейхенгауз о Петросян: «Для того, чтобы победить в нашей ситуации, надо было кататься с двумя четверными. Может быть, и этого бы не хватило»

Петросян заняла итоговое 6-е место с 214,53 баллами. Победу на Играх-2026 одержала американка Алиса Лью.
"Я пытаюсь Аделию поддержать. Думаю, она винит себя. Хочется находить в этом позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать и кататься. И поехать на следующие Олимпийские игры. Не так — один раз поучаствовать без флага и гимна. Мне кажется, это была бы красивая история.
Для того, чтобы обыграть в нашей ситуации, надо было с двумя четверными прыжками. Может быть, и этого бы не хватило… Но сейчас результат закономерен", — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше