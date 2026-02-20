Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глейхенгауз о Петросян: «Для того, чтобы победить в нашей ситуации, надо было кататься с двумя четверными. Может быть, и этого бы не хватило»

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Петросян заняла итоговое 6-е место с 214,53 баллами. Победу на Играх-2026 одержала американка Алиса Лью.

"Я пытаюсь Аделию поддержать. Думаю, она винит себя. Хочется находить в этом позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать и кататься. И поехать на следующие Олимпийские игры. Не так — один раз поучаствовать без флага и гимна. Мне кажется, это была бы красивая история.

Для того, чтобы обыграть в нашей ситуации, надо было с двумя четверными прыжками. Может быть, и этого бы не хватило… Но сейчас результат закономерен", — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше