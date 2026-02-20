Ричмонд
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»

Призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает оправданным риск фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

В произвольной программе Петросян попыталась исполнить четверной тулуп, но упала с прыжка. Россиянка заняла итоговое 6-е место (214,53 балла).

«Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль. Но, к сожалению, не получилось. Аделия большая молодец, что не рассыпалась после падения, а собралась и все остальные элементы сделала качественно и точно», — цитирует Леонову «Матч ТВ».

"Не знаю, какой был бы контент, если бы не падение. Рисковать стоило, я считаю. Мы получали много информации с тренировок, процент выполнения тулупа был невысоким, так что шансы были 50 на 50. Сегодня вот не получилось. Но падание при этом подстегнуло Аделию откатать всю программу без сучка и задоринки. В целом она сделала все, что могла.

Я бы не стала расстраиваться такому результату, хотя Аделия и могла занять место выше 6-го. Все-таки Олимпиада получилась какой-то неполноценной из-за того, что не было всей команды. Поэтому и всерьез ее воспринимать сложно«, — приводит слова Леоновой “Советский спорт”.

Победу на Олимпиаде одержала американка Алиса Лью (226,79), второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) соответственно.

Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…

